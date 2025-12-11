“Maggioranza Todde 4 volte senza numero legale, è crisi nera nel Campo Largo?”

CAGLIARI – In qualità di consiglieri regionali del Gruppo di Forza Italia, ci vediamo costretti, con

crescente allarme e amarezza, a denunciare pubblicamente un’anomalia istituzionale che

rischia di diventare prassi abituale e, nella sua pervicacia, svela la fragilità di questa

presunta “maggioranza ampia”.

Oggi mercoledì 10 dicembre 2025, per ben quattro volte consecutive si sono dovuti

sospendere i lavori dell’Aula in Consiglio Regionale causa mancanza del numero legale.

Non sono “incidenti isolati”: un fatto che non si era mai verificato negli ultimi anni, neppure

nella passata legislatura, e che ora, evidentemente, la “nuova” coalizione pare incapace o

indisposta a garantire.

Ricordiamo che il numero legale rappresenta la soglia minima di partecipazione richiesta

dallo Statuto per la validità delle deliberazioni e quando la maggioranza non è in grado, o

non vuole, far convergere un numero sufficiente di suoi componenti, i lavori vengono

bloccati.

A nulla valgono pretesti o rinvii, il risultato è sempre lo stesso.

Questo per noi di Forza Italia non è un “mero problema procedurale”, ma un allarme

democratico e istituzionale, dove le decisioni su temi cruciali, quali leggi regionali, finanziaria

e scelte strategiche, rischiano di restare ferme per chiusura interna, non per ragioni di merito

o responsabilità, ma per inerzia o calcolo politico.

Se la maggioranza non è capace di garantire la semplice presenza in Aula, come potrà

garantire la buona amministrazione e il governo serio della Regione?

Che credibilità potrà avere chi accusa le opposizioni di ostruzionismo, quando poi non è in

grado di assicurare neppure il numero legale?

Chiediamo dunque ai responsabili di porre fine a questi “teatrini” e di assumersi la

responsabilità di convocare e mantenere il numero legale. Oppure, nel caso questo sia un

sintomo di un più grave problema di equilibri e tenuta generale della coalizione che governa

la Sardegna, sollevare definitivamente il sipario e palesare i veri problemi che stanno

tenendo in impasse la nostra regione.

Pertanto, se questa incapacità non deriva da problemi organizzativi o meramente casuali

bensì da un calcolo politico, lo si dica chiaramente agli elettori.

Perché il Consiglio non merita di essere trattato come un palcoscenico per giochi di potere”.

Angelo Cocciu, consigliere regionale Forza Italia