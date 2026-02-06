“Sicurezza ad Alghero: massima attenzione, ma nessun allarmismo”

ALGHERO – “Da parte dell’Amministrazione comunale c’è una ferma e netta condanna di ogni episodio criminale. Alghero non vive una situazione di emergenza sul piano della sicurezza, questo è emerso anche in maniera molto chiara sul tavolo dell’ultimo Comitato Ordine e Sicurezza, ma questo non significa abbassare la guardia o sottovalutare i singoli episodi”. Sono le parole del Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto in merito ai recenti atti di cronaca, sui quali ritiene “necessario mantenere alta l’attenzione e rafforzare, con determinazione, la collaborazione con le autorità competenti, affinché i responsabili vengano assicurati alla giustizia e perché simili episodi non si ripetano. La prevenzione e il presidio del territorio, tuttavia, restano priorità costanti e credo che il Governo – sottolinea – dovrebbe davvero dar seguito al rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine in forma strutturale sui territori. È altrettanto importante evitare letture distorte della realtà – avverte il Sindaco – episodi isolati non devono essere confusi con fenomeni strutturati, perché alimentare allarmismi non aiuta a tutelare la comunità né a rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini”.