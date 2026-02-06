“Città Metropolitana, ad Alghero soltanto le briciole”

ALGHERO – “Il centrodestra algherese interviene con decisione sul programma di interventi infrastrutturali della Città Metropolitana di Sassari, redatto in perfetta solitudine dal sindaco metropolitano, che prevede 15 milioni di euro di finanziamenti ma assegna alla seconda città del territorio soltanto le briciole. Un programma che secondo le norme statutarie rientra nelle attribuzioni del Consiglio metropolitano, purtroppo saltato a piè pari e blandito con una scarna “comunicazione”.

Su 15 milioni complessivi, infatti, ben 14 vengono destinati a Sassari, mentre ad Alghero restano appena 600 mila euro per il completamento della palestra del liceo artistico. Appena il 4%. Una scelta che penalizza pesantemente la nostra città e che, peraltro, non risulta essere mai stata deliberata dal Consiglio metropolitano.

Le risorse derivano dalla legge regionale di assestamento dello scorso settembre, che stanziava 15 milioni di euro a favore della Città Metropolitana di Sassari per interventi infrastrutturali finalizzati allo sviluppo economico e sociale, senza indicare opere specifiche. Solo successivamente, con un programma predisposto a novembre, il sindaco metropolitano ha deciso la ripartizione delle somme, destinando quasi l’intero finanziamento a Sassari e lasciando ad Alghero un intervento marginale.

A rendere il quadro ancora più singolare è il tentativo del consigliere regionale Dinolfo di rivendicare la paternità del finanziamento per la palestra del liceo artistico, parlando di emendamenti alla legge di assestamento che in realtà non esistono. La norma regionale si limitava a stanziare le risorse per la Città Metropolitana senza alcuna destinazione puntuale. Il finanziamento per la palestra di Alghero è stato individuato solo in un secondo momento dal sindaco metropolitano.

Siamo fortemente preoccupati: se l’avvio della Città Metropolitana passa attraverso scelte di questo tipo, è evidente il tentativo di relegare Alghero ai margini, consentendo a Sassari di fare la parte del leone.

A questo si aggiunge l’incapacità dell’amministrazione Cacciotto di far valere il peso e il ruolo del territorio. La seconda città della Città Metropolitana non può essere trattata come una semplice appendice. Sarebbe stata una straordinaria occasione per ottenere 3 milioni per il completamento del progetto della piscina coperta, ormai abbandonata alla mercé dei vandali.

Il centrodestra algherese chiede spiegazioni immediate sui criteri adottati e pretende una revisione della ripartizione delle risorse. Alghero merita rispetto, investimenti adeguati e un ruolo centrale nelle politiche metropolitane”.

Forza Italia – Marco Tedde

Lega – Michele Pais

UDC – Raffaele Salvatore

Fratelli d’Italia – Alessandro Cocco

Prima Alghero – Massimiliano Fadda