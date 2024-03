“Sento la responsabilità, ma non c’è la bacchetta magica”. “Ad Alghero presenti con una lista” | video

ALGHERO – Per alcuni è stata sorpresa, ma per altri, chi segue più da vicino le vicende politiche locali, forse no. Per una serie di motivi, compresa anche una dose di buona sorte, oltre che di capillare lavoro iniziato anni fa, rapporti con il tessuto sociale locale e non, comunicazione su alcuni punti specifici, ma senza strafare, in questo modo Valdo Di Nolfo è riuscito ad essere l’unico eletto nella massima assise isolana.

Forte delle 1970 (1522 solo ad Alghero) preferenze ottenute con la candidatura nella lista civica della neo presidente Alessandra, Di Nolfo è consigliere regionale nella nuova assemblea che, per le solite lentezze burocratiche, ancora non è stata fissata nella sua prima adunanza. Prevedibile, oramai, dopo Pasqua. Ma, oramai, il debutto a Cagliari dell’esponente di Centrosinistra è dietro l’angolo.

Una rappresentanza ricca di significati come abbiamo provato a sintetizzare nell’intervista realizzata questi giorni nella sede di via Mazzini che lo ha visto accogliere festanti i suoi sostenitori e non solo che, com’è normale, d’ora in avanti attendono l’avvio del suo percorso speranzosi che possa portare importanti positività e risposte al territorio di riferimento. Intanto in questi giorni aumenta la frequenza di incontri tra i vari schieramenti e partiti finalizzati a comporre il puzzle per le Comunali che, non è detto, che possa riservare diverse sorprese.

L’INTERVISTA CON VALDO DI NOLFO

https://www.youtube.com/watch?v=syhNWrlyV_c