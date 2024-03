Pd, alleanze: “Nel segno della discontinuità”. Sindaco? “Un federatore capace di unire”

ALGHERO – “Nei giorni scorsi, alla presenza del componente della segreteria regionale Massimo Pintus, si è riunita la direzione cittadina del partito democratico dove, in un clima particolarmente gratificato dalla vittoria della coalizione che ha visto eleggere Alessandra Todde prima donna chiamata a ricoprire la guida della nascente giunta regionale, si è affrontato il tema dell’imminente scadenza elettorale del Comune di Alghero”, cosi dalla direzione del Partito Democratico che si è riunita in questi giorni.

“In questo contesto il presidente dell’assemblea Mimmo Pirisi ha voluto ringraziare tutti gli elettori del centro sinistra e, più nello specifico, tutti i dirigenti del PD per il risultato ottenuto, sottolinendo il fatto che , grazie al contributo di tutti, il Partito Democratico è il primo partito della coalizione al governo della regione. Il segretario Enrico Daga, nel suo intervento, ha voluto sottolineare la responsabilità che il PD dovrà assumere, insieme alle altre forze politiche della coalizione, in vista delle prossime elezioni comunali, partendo dalla riproposizione della vincente coalizione uscita vincitrice alla recente competizione regionale, per consentire alla città di uscire dalle secche in cui è stata condotta”.

“Dopo i numerosi interventi, il direttivo del PD ha dato mandato alla segreteria del partito, di verificare se esistono le condizioni affinché altre forze politiche e civiche presenti in città vogliano unirsi alla nascente alleanza cittadina, perché condividano la finalità di dare una netta discontinuità rispetto agli ultimi cinque anni di governo cittadino. Un manifesto etico e di valori sul quale la coalizione da tempo sta lavorando, unito ad una condivisione di un programma di forte volontà di cambiamento, rappresenta la condizione irrinunciabile per un dialogo costruttivo con tutte le forze che condividono l’urgenza di avviare una politica nuova e produttiva”.

“In questo quadro di riferimento il PD ritiene che il futuro candidato a sindaco debba possedere le caratteristiche proprie di un “federatore”, capace di connettere i valori, le speranze e le caratteristiche di tutte le forze politiche che saranno in campo. In quest’ ottica il PD è impegnato in primo luogo a cementare la coalizione promuovendone il suo allargamento, sapendo di avere al suo interno, uomini e donne con competenze e capacità, da mettere a servizio di un percorso di rinnovamento per la città di Alghero”.