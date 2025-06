Scadenze elettorali, coordinamento Riformatori: “Ci prepariamo al voto”

CAGLIARI – Si riunirà domani 5 giugno, alle ore 18, a Torregrande il coordinamento regionale dei Riformatori Sardi. “Dopo uno straordinario 7,2% alle ultime elezioni regionali che ci ha portato ad essere la seconda forza della coalizione ed il primo partito sardo, – ha ricordato il Coordinatore regionale Aldo Salaris – ora è il momento di assumerci la responsabilità di ridisegnare, come forza centrista, la nostra visione di sistema Sardegna e di proporre idee e soluzioni non più rimandabili.

Per fare questo, convinti che il centro liberale e democratico sia l’elemento trainante del cambiamento vero, di cui la Sardegna non può più fare a meno, riuniamo il coordinamento regionale per prepararci alle prossime sfide elettorali, ad iniziare dalle provinciali”