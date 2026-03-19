Sassari, chiusa una sala slot

SASSARI – La Polizia di Stato della Questura di Sassari, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto la sospensione della Licenza, per 7 giorni, di una sala slot cittadina. Il provvedimento in esito di un’attività della Squadra di Polizia Amministrativa nell’ambito di servizi mirati al contrasto del gioco illegale. Nel corso di tali attività è stato effettuato un controllo che ha portato alla contestazione di violazioni amministrative relative alla mancata presenza del titolare o di un suo preposto per il controllo della sala, consentendo il possibile accesso a persone di minore età, infatti l’esercizio è risultato aperto al pubblico in orario non consentito dalle Ordinanze Comunali. Vista anche la presenza di persone pregiudicate all’ interno, il Questore della Provincia di Sassari dott. Filiberto Mastrapasqua ha ritenuto necessario adottare un provvedimento urgente di sospensione della Licenza, quale misura di prevenzione finalizzata ad impedire il protrarsi di situazioni potenzialmente pericolose. Il provvedimento, di natura non sanzionatoria ma preventiva, immediatamente esecutivo, prevede l’affissione all’esterno dell’Esercizio di un cartello recante la dicitura: “Chiuso per disposizione del Questore ex art. 100 Tulps” Qualora dovessero verificarsi ulteriori episodi analoghi, potrà essere adottata la più grave misura della revoca definitiva della Licenza.