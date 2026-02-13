Sardegna Travel, Neria De Giovanni e Grazia Deledda a Praga

ALGHERO – “Sardinia is not just a place to visit. It is a civilization to understand. La Sardegna
non è solo un luogo da visitare. È una civiltà da comprendere” : sotto la protezione
della figura di Grazia Deledda si apre così presso la Camera di Commercio Italo-Ceca
di Praga, il 16 febbraio la quarta edizione del Workshop europeo organizzato da
Sardegna Travel di Martina e Antonio Costantino.
Un evento di rilievo internazionale che riunisce nella Capitale della Repubblica Ceca
operatori turistici, istituzioni, giornalisti specializzati.
Per il suo rilievo operativo e culturale la manifestazione è stata inserita nel calendario
istituzionale degli eventi di interesse internazionale della Regione Sardegna, grazie
alla lungimiranza dell’assessore al Turismo della Giunta sarda, Franco Cuccureddu,
che sta compilando una vera e propria mappa dell’internazionalizzazione di eventi e
luoghi che promuovono, sempre ad altissimo livello, la Sardegna con le sue bellezze
e le sue eccellenze.
Sardegna Travel opera da anni per promuovere con professionalità e dedizione una
Sardegna, autentica, sostenibile e fruibile tutto l’anno. Accanto alla sua straordinaria
offerta balneare, propone borghi, tradizioni, enogastronomia, paesaggi e percorsi
culturali capaci di generare valore in ogni stagione. E’ una destinazione di eccellenza
che unisce mare, natura, cultura e identità e fortunatamente Praga è collegata da
numerosi voli diretti con gli aeroporti di Cagliari e di Olbia.
La Sardegna è un’isola che non si esaurisce in una vacanza, ma si costruisce nel
tempo: da oltre due decenni proprio a questo lavora Sardegna Travel il cui operato
culmina ogni anno con questo workshop europeo. L’intera manifestazione gode del
patrocinio della Camera di Commercio di Praga, della Regione Sardegna e
dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto italiano di cultura di Praga.
Dopo gli incontri professionali tra operatori turistici, a coronare l’evento, alla
presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Praga, Alessandro Gaudiano , una elegante
serata nella splendida Sala Boccaccio del Grand Hotel Bohemia, dove gli ospiti,
grazie alla maestria culinaria dello chef Riccardo Lucque, potranno assaporare
eccellenze enogastronomica della Sardegna, in particolare ispirate all’opera di Grazia
Deledda.
Infatti il clou culturale per i cento anni dal suo Premio Nobel alla letteratura, sarà una
conversazione di Neria De Giovanni, presidente dell’Associazione Internazionale
Critici Letterari, sulla vita e l’opera della grande scrittrice nuorese cui ha dedicato
ben 18 volumi tra cui l’ultimo proprio su “Grazia Deledda, un Nobel in cucina
“(Nemapress, 2025).
Tra gli omaggi ai presenti a cura di Sardegna Travel, una traduzione in ceco e in
inglese del monologo di Marianna Sirca tratto dal libro di Neria De Giovanni “Donne
di Grazia” (Nemapress, 2022).
Ad aprire la sera di gala sarà il flauto traverso di Elisa Ceravola, maestro
Multidisciplinare in Discipline musicali e docente di scuola secondaria di primo
grado ad Alghero. La sua interpretazione accompagnerà anche il filmato muto sulla
Sardegna messo a disposizione dalla Società Umanitaria di Cagliari.