Sant’Anna, montagne di rifiuti ripulite dall’impresa: aumentare subito il ritiro

ALGHERO – Era prevedibile che con l’eliminazione dell’isola ecologica di Sant’Anna ci sarebbero stati dei problemi. Questo anche a seguito di una lacunosa per non dire assente comunicazione che avrebbe dovuto far sapere, per tempo e meglio, tale scelta e soprattutto rendere noto che solo una volta a settimana è possibile conferire tutte le frazioni.

Solo il lunedì. E questo è quello che accade il primo giorno della settimana. File di auto per gettare le buste e montagne di rifiuti. Un pessimo benvenuto in una delle aree dell’agro algherese più abitate. L’assessore all’ambiente Selva, interpellato, si è subito attivato facendo arrivare più mezzi per ritirare i grossi cumuli di immondizia e concordando sul fatto che sia necessario aumentare la presenza dei cassonetti per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti, almeno altre due volte alla settimana, dunque in totale tre.

E’ anche comprensibile che in un periodo di transizione possano esserci maggiori criticità, ma proprio per scongiurarle è necessario fare scelte che vadano incontro alle abitudini e numero di residenti delle varie zone della Città. Questo, ovviamente, al netto dei soliti incivili che non attendono il posizionamento dei cassonetti e abbandonano i rifiuti in maniera illegale. Ma, per evitare questo, come sanno tutti, è necessario aumentare ritiri e pulizia, anche se tutto è legato ai fondi a diposizione che, però, anche in questo caso, visto l’imponente avanzo di Bilancio, si potrebbe intervenire subito per attivare immediati rinforzi del servizio.

Nella foto la condizione del punto di raccolta dei rifiuti prima e dopo