Sant Miquel Festival, è la settimana clou: tradizione, cultura e musica

ALGHERO – Tradizione, identità, cultura e musica. In Riviera del Corallo si apre una settimana speciale grazie al cartellone del San Miquel Festival che quest’anno si è presentato più ricco e partecipato di sempre: concerti, comedy, artigianato, rassegne di poesia e sport internazionale. Entrano nel vivo ad Alghero i festeggiamenti per il Santo Patrono della città con appuntamenti imperdibili di spettacolo e le Fontane di Luci in Piazza Sulis a far da cornice – giovedì (ore 20 e 20.30) e venerdì (ore 22) – al fitto calendario che affianca le tradizionali celebrazioni religiose: Giovedì 28 settembre (ore 19), venerdì 29 (ore 9 e 11) le Sante Messe nella Chiesa di San Michele; ore 18.30 la celebrazione solenne presieduta dal Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, S.E. Mons. Mauro Maria Morfino. In programma anche grandi manifestazioni sportive: la ventitreesima edizione del Sardinia Open Itf1 Series, il torneo di tennis in carrozzina più importante d’Italia sui campi del Tennis Club Alghero e la sesta edizione della Alghero Half Marathon e i Diecimila, a cui parteciperanno migliaia di atleti. Per maggiori informazioni su ingressi e disponibilità degli eventi è possibile visitare il link bit.ly/SantMiquel2023. Il Sant Miquel Festival è ideato dalla Fondazione Alghero con l’Amministrazione e sostenuto dalla Camera di Commercio nell’ambito del programma quadro Salude & Trigu. Di seguito i prossimi eventi, in allegato il programma completo.

MAR 26/09 Ore 20.30 | Piazzale Lo Quarter

“DOPO – Festival della Canzone Algherese” | Serata musicale a cura della Associazione Festival della Canzone Algherese

MAR 26/09 Ore 21.00 | Teatro Civico Gavì Ballero

METAMORPHOSIS – Atti di Metamorfosi Contemporanea | Festival Interagendo | Spettacolo danza e teatro – Compagnia C&C – a cura della Associazione Culturale Music & Movie

MER 27/09 Ore 20.30 | Piazzale Lo Quarter

BERTAS IN CONCERTO | In apertura I Soliti Ignoti Band

GIO 28/09 Ore 17.30 | Giardino Villa Mosca

PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA E PROSA “RAFAEL SARI” | 40° edizione del concorso e premio.

GIO 28/09 Ore 20.00 / 20.30 | Piazza Sulis

FONTANE DI LUCE | Spettacolo di luci e acqua

GIO 28/09 Ore 20.30 | Piazzale Lo Quarter

LUCIO CON LUCIO | Concerto omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti con Fabrizio Pollio, Teo Manzo e Giuseppe Magnelli

VEN 29/09 Ore 20.00 | Piazzale Lo Quarter

CONCERTO PER SANT MIQUEL | Concerto bandistico a cura della Banda Musicale A. Dalerci

A seguire Ore 21.00

DANIELE CAMBULE | Vincitore del Festival della Canzone Algherese Edizione 2023

VEN 29/09 Ore 22.00 | Piazza Sulis

FONTANE DI LUCE | Spettacolo di luci e acqua

SAB 30/09 Ore 21.00 | Piazzale Lo Quarter

TONY HADLEY IN MAD ABOUT YOU | Concerto con The Fabulous Th Band

DOM 01/10 Ore 20.30 | Piazzale Lo Quarter

ISTENTALES IN CONCERTO

DOM 01/10 Ore 12.00 | Porto di Alghero

6^ edizione Alghero Half Marathon e i diecimila | premiazione corsa podistica

A cura della A.S.D. Alghero Marathon