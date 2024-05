País de Alegries torna in scena con l’Associazione Culturale Cabirol

ALGHERO – La Giunta Comunale più sgangherata di sempre torna in scena nella commedia musicale País de Alegries, di Pino Piras. L’Associazione Culturale Cabirol ha programmato tre serate, il 10, 11 e 12 Maggio prossimi al Teatro Civico per la rappresentazione della commedia che racconta Alghero degli anni settanta, alle prese con i problemi come quello della casa, della disoccupazione, della miseria delle classi più deboli. Pino Piras affronta questi temi con il suo consueto sarcasmo e con situazioni divertentissime che mettendo a nudo la cialtroneria di una classe politica dipinta dall’autore con una vena estremamente pungente.

In País de Alegrias Alghero elegge il nuovo Sindaco Carabassa che si presenta con un programma ambizioso: portare l’Alghero in Serie A e benessere e lavoro per tutti. Insieme a lui governano Carabassatumbariga, Carabassetta, Tritolobombamà e Mengiabèicagamal. Con loro si confronta il popolo dei disoccupati in una serie di situazioni in cui si palesa in modo esilarante l’inadeguatezza dei governanti. Il tutto con tante canzoni tra le più famose di Pino Piras, che accompagnano il racconto, denso di ironia sanguigna e popolare, che si conclude con un’inevitabile fallimento e con lo svanire delle promesse. La commedia è stata rappresentata per la prima volta dallo stesso autore nel 1977, con uno straordinario successo che ha segnato un punto di svolta nella commedia musicale algherese.

L’Associazione Cabirol ha riproposto la commedia nel 2017, per celebrarne i 40 anni, e poi nel 2018. Oggi, dopo sei anni País de Alegries torna in scena in un momento in cui Alghero si prepara ad andare ad elezioni ( quelle vere), con un momento di contributo culturale ma anche di riflessione con la satira di Pino Piras, un intellettuale che affronta i problemi della città con un taglio autoriale intelligente ed ironico, mai banale. L’Associazione Cabirol con la Nova Companya del Reganal presenta la commedia con un cast composto da Nicoletta Bigi, Anna Maria Multineddu, Gabriella Caria, Alberto Lai, Antonio Carboni, Lelle Urgias, Armando Baschini, Pietro Migoni, Tore Nieddu, Berto Calaresu, Luigi Meloni, Carlo Lai, Giovanni Mura, i giovani Daniele Bassu e Andrea Bigi, i musicisti Piero Sotgiu, Franco Cano, Pietro Ledda e Alessia Pischedda. Le scenografie sono di Sergio Zidda, il coordinamento e organizzazione di Giovanni Chessa. La prevendita sarà aperta a partire dal 2 Maggio presso la sede dell’Obra Cultural, in Via Ardoino n. 44, dal lunedi al venerdi, dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30. L’evento gode del patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della delegazione di Alghero della Generalitat de Catalunya.