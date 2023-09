Invasione cinghiali, Mulas e Pirisi chiedono interventi immediati

ALGHERO – Approda in Consiglio Comunale l’ordine del giorno a firma dei capigruppo di UDC, Christian Mulas, e PD, Mimmo Pirisi, contro la proliferazione dei cinghiali. Un’invasione che dura da anni e che crea sempre più problemi principalmente agli abitanti dell’agro, soprattutto agli imprenditori agricoli, senza sotto valutare tutti coloro che transitano nelle ore serali nelle zone più frequentate dagli ungulati rischiando di impattare con la proprio uno di questi esemplari. Un problema che vede la massima attenzione del Parco di Porto Conte, del Comune e anche della Provincia di Sassari, responsabile in materia, cosi come i Corpi di Polizia rurale, ma oramai, oltre alle Commissioni, Consigli e varie riunioni, vanno attuate azioni. Come per tutte le questioni ancora aperte.