Porto Ferro, al Baretto il cantautore Raffaele Puglia

SASSARI – Porto Ferro è una realtà viva. Un luogo che non si “arrende” allo scorrere dei fogli del calendario, all’inesorabile passaggio di testimone fra l’estate e l’autunno. E allora, sfruttando la clemenza del clima che regalano ancora scorci estivi e piacevoli serate bordo spiaggia, la baia continua ad essere palcoscenico fra i più apprezzati, frequentati, “istagrammati” e ambiti dell’intera isola in musica ed oltre.

Domani, Venerdì 29 settembre (h 20), ultima appuntamento n cartellone del nuovo festival “Un venerdì da cantautori”, il Baretto di Danilo Cappai ospiterò sul palco una vecchia conoscenza di Porto Ferro, quel Raffaele Puglia che già lo scorso anno sul palco insieme alla sua band aveva conquistato la platea con la sua proposta in musica e la presenza on stage. In realtà il festival prevede ancora un appuntamento: la data è ancora da fissare, era stata spostata in coincidenza con una delle poche vittorie di Giove Pluvio sul programma dei festival: quella con Vanessa Bissiri, artista a tutto tondo, danzatrice e cantante empatia e dal grande impatto.

Il progetto cantautorale di Raffaele Puglia è la sintesi di tutto il suo percorso personale raccontato attraverso le parole dei testi da lui composti. Rimanendo coerente con il panorama pop-rock italiano, con un orecchio proiettato alla musica del Mondo, porta al suo interno le diverse influenze musicali dell’artista. Il concerto di domani darà pieno risalto alla bellezza della musica suonata dal vivo ed alla personalità dei musicisti che fanno parte della band: Giada Moschella, chitarra e voce; Andrea Budroni, tastiere; Cristiano Caria, basso; William Calledda, batteria.

Raffaele Puglia nasce a Sassari nel 1995. Circondato dalla musica fin da bambino, inizia a studiare violino e pianoforte classico all’età di 9 anni. Prosegue gli studi classici con una visione della musica capace di spaziare attraverso diversi generi. Dal 2012 entra a far parte del progetto Reggae “Arawak” con il quale incide due album: Zero (2015) e To The Foundation (2018). Nello stesso anno frequenta il corso di “Composizione di Musica Leggera” presso il C.E.T. di Mogol. Nel 2022 ha l’opportunità di tornare al C.E.T. per frequentare il corso per “Autori di testi”. Completa il triennio accademico di Pianoforte Jazz presso il Conservatorio di Sassari nel 2023. Autore e compositore, è attivo musicalmente come tastierista turnista in diverse realtà locali e nazionali.