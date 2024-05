Delogu saluta la Fondazione Alghero, incontro

ALGHERO – “Con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Alghero si è formalmente concluso il mio mandato. Serenamente lascio l’incarico non prima di assolvere ad alcuni adempimenti necessari tanto alla salvaguardia finanziaria della Fondazione quanto alla garanzia di servizi fondamentali per la città e per i turisti.

A questo scopo ho provveduto, con il senso di responsabilità che ha sempre animato il mio agire, a rinnovare i contratti di lavoro del personale destinato alla Grotta di Nettuno, così da garantire che la sua fruizione non conosca soluzione di continuità.

Allo stesso modo e con lo stesso spirito provvederò alla convocazione dell’assemblea dei soci in tempi brevissimi, così da consentire ai nuovi amministratori di insediarsi celermente e di entrare quanto prima nella fase della piena operatività.

Espletate queste ultime, importanti e necessarie attività, incontrerò la stampa sabato 4 maggio 2024 alle ore 10 presso il Ristorante Rafel per tracciare un bilancio dell’attività svolta in questi anni, per meglio delineare i passaggi necessari per un fruttuoso e non traumatico scambio di consegne e per condividere pubblicamente alcune considerazioni sugli accadimenti più recenti”.

Andrea Delogu