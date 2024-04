“Alguer Wine Week – Setmana del Vì”, dal 2 al 7 luglio

ALGHERO – Si è appena conclusa, al Vinitaly di Verona, la conferenza stampa di presentazione del “Concorso Mondiale di Bruxelles, che si terrà ad Alghero dal 2 al 7 luglio prossimi. Insieme al concorso mondiale, alla presenza del sindaco della città di Alghero, Mario Conoci, è stata presentata la nuova manifestazione “Alguer Wine Week – Setmana del Vì”, un grande evento annuale di inizio stagione per promuovere le eccellenze enologiche e gli straordinari prodotti agroalimentari del territorio insieme all’ambiente e alla cultura. “Alghero, in qualità di città ospitante, sarà la vetrina attraverso la quale sarà promossa l’intera Sardegna. Un evento reso possibile grazie alla grande collaborazione fra i nostri imprenditori, le loro rappresentanze camerali, il Comune di Alghero e la Regione Sardegna”. In allegato un’immagine da Verona.