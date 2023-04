Saniutà, “Disegno politico di parte della destra per favorire Ozieri”

ALGHERO – “Dopo le diverse segnalazioni e lavoro in commissione consiliare della sanità, presieduta dal presidente Christian Mulas, oggi la notizia è diventata realtà. Sono in arrivo nel reparto di chirurgia dell’Ospedale di Alghero due nuovi chirurghi per dare linfa all’attività chirurgica. Arrivano dall’Aou, grazie ad un accordo che percorre l’ottica di collaborazione da cui Alghero può e deve trarre benefici al reparto di chirurgia dell’ospedale Civile di Alghero. E’ auspicabile che ciò apra ad un percorso di potenziamento dell’attività chirurgica in questi anni in affanno per la mancanza di chirurghi, alla luce del fatto che si rafforza l’operatività con una serie di attività chirurgiche importanti con interventi di tiroidectomia, tumori alla mammella, chirurgia della parete addominale ecc. L’auspicio è ora che si vada verso il potenziamento della dotazione strumentale robotica e delle sale operatorie esistenti, in modo da sviluppare una fruttuosa e fraterna collaborazione con i vertici della Sanità Sassarese con vantaggi per Alghero e tutto il territorio. Senza collaborazione, senza unità di intenti e obiettivi comuni, l’orizzonte della Sanità algherese risulta limitata e il lavoro con la commissione consiliare sanitaria di Alghero presieduta dal presidente Mulas sta contribuendo a rafforzare questo intento. A fronte di una notizia positiva per il nostro ospedale Civile e il reparto di chirurgia, le nubi oscure di una preoccupante deriva si avvicinano dall’orizzonte di Ozieri, leggendo le dichiarazioni del direttore generale Asl. Riferendosi al quinto atto aziendale non bocciato, il Direttore Generale pronostica “nuova vita all’ospedale di Ozieri, che ora tornerà ad esser attrattivo per i professionisti, ma soprattutto per la popolazione che potrà riavere nel “Segni» un ospedale di riferimento».Il direttore Generale dell’Asl ne ha parlato orgogliosamente durante una riunione della commissione Sanità nel comune di Ozieri, alla presenza dell’assessore alla Sanità Carlo Doria e il presidente della commissione Regionale alla Sanità Nico Mundula. Evidentemente Ozieri attrae più di Alghero, la commissione consiliare Sanità del Comune di Alghero, che lo ha sempre invitato a partecipare più volte alle riunioni per discutere dei problemi della sanità territoriale e distrettuale di Alghero, non lo ha mai visto partecipe. È altrettanto evidente che il direttore Generale fa riferimento ad una parte politica della destra di governo che non ha cuore i problemi della Sanità algherese e le sue dichiarazioni ci fanno capire meglio che il disegno politico è chiaro rafforzare l’ospedale di Ozieri per declassamento quello di Alghero”.

Christian Mulas, presidente commissione sanità e capogruppo UDc