Strade, cantieri fermi: la Cisl suona la sveglia a Solinas

La Fit Cisl Sardegna punta il dito contro il commissario straordinario per le opere viarie, Christian Solinas, che è anche il presidente della Regione: “Ci sono quasi 2 miliardi di euro per lavori sulle strade statali sarde fermi in Regione per l’inerzia della gestione commissariale”. Tra queste anche l’abbia a questione della strada Alghero – Sassari.

E ancora. “Sono 10 gli interventi in attesa – evidenzia la segretaria del sindacato, Claudia Camedda – e ad oggi non è stata neanche nominata la struttura commissariale. Una situazione paradossale, se si pensa che il grande vantaggio della gestione commissariale è proprio la possibilità di accelerare i progetti e gli appalti. Di certo si rischia di perdere i lavori della Statale 554, aggiudicati da tempo e fermi, nel totale disinteresse della direzione generale dell’assessorato ai Lavori Pubblici, che dovrebbe collaborare con gli organi di direzione politica. Eppure altre esperienze di gestioni commissariali, come per la Sassari-Olbia o per il post alluvione Cleopatra, con l’Anas come soggetto attuatore, hanno avuto un impatto positivo, con un grande impulso ai lavori e anche una importante svolta occupazionale”.