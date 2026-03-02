“Sanità in Sardegna, sistema in forte crisi: urge cambiare rotta”

SASSARI – Medicina Democratica della Sardegna aderisce alla manifestazione indetta

dal Coordinamento dei Comitati Sardi per la Sanità Pubblica per il 7 marzo a Cagliari in difesa di un

Servizio sanitario che garantisca la tutela della salute e assistenza di qualità, gratuita per tutti i

cittadini.

La crisi del Servizio Sanitario Regionale richiede impegni urgenti e programmatici non più rinviabili,

che devono essere assunti dalla Regione Autonoma Sardegna , dalla Giunta e dal Consiglio

Regionale, con un coinvolgimento attivo degli enti locali e dei sindaci.

La mobilitazione, la partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per garantire e affermare il

diritto alla salute previsto dalla costituzione. Comitati spontanei e organizzati, vecchi e nuovi, si

sono costituiti in tutta la Sardegna e parteciperanno alla manifestazione regionale a Cagliari.

Sollecitiamo un’inversione di tendenza nelle politiche sanitarie, annunciata e auspicata, ma finora

non praticata.

L’ultimo numero della rivista di Medicina Democratica pubblica una monografia sui problemi della

salute in Sardegna, in particolare gli atti del convegno sul Ruolo del Registro dei Tumori, svoltosi

presso l’Osp. Oncologico Businco il 25 ottobre del 2024 , che può essere consultato gratuitamente

sul sito: https://www.medicinademocratica.org/wp/?p=18329.

Partecipiamo numerosi alla manifestazione di Cagliari il 7 marzo, con partenza dalla piazza dei

centomila (scalinate di Bonaria) e che si concluderà di fronte al Consiglio regionale in via Roma”.

Francesco Carta referente di Medicina Democratica Sardegna