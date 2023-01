Sanità del territorio di Alghero, Mulas convoca tutti a Lo Quarter

ALGHERO – Venerdì 20 gennaio, alle ore 17.00, presso la sala conferenze della Fondazione Alghero, a “Lo Quarter”, si terrà la Quinta Commissione Consiliare (Salute e Sanità), per discutere in ordine alle criticità relative alla programmazione sanitaria del territorio. In particolare, verranno trattate le questioni relative al comparto e in particolare sul tema dell’Atto aziendale territoriale.

Alla riunione parteciperanno il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, l’Assessore regionale della Sanità Carlo Doria, gli Onorevoli Marco Tedde e Pietro Moro, il Presidente della Commissione regionale consiliare On. Antonio Mundula, l’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois, i Sindaci del Distretto Sanitario di Alghero, i Direttori della ASL e dell’AOU di Sassari, i primari degli ospedali Civile e Marino.