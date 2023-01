Terrorismo mediatico, “gravissima caduta di stile”

ALGHERO – “Davvero una gravissima caduta di stile quella dell’assessore di Alghero Emiliano Piras che accusa di terrorismo mediatico l’autore di un articolo su un giornale online che si è semplicemente permesso di rivolgere una critica su una delibera di giunta riguardante i parcheggi cittadini.

Una dichiarazione gravissima, forse impulsiva, ma non per questo meno grave, al limite della diffamazione, che non fa onore alla istituzione che l’assessore rappresenta e assolutamente non rispettosa del ruolo della stampa, che non può essere mai collaterale al potere, e mai chi detiene il potere dovrebbe esercitarlo per controllare l’informazione libera.

La stampa è sentinella di democrazia e ad essa va garantita la funzione nobile che valorizza la libertà di pensiero e di opinione. Sempre.

Solidarietà alla redazione di Algherolive.it e al suo Direttore Antonio Sini”.

Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD