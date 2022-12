Sanità, Conoci promuove l’Atto aziendale dell’Asl Sassari

ALGHERO – “Un atto importante di programmazione passando da un singolo atto aziendale dell’Ats per tutta la Sardegna a uno specifico per ciascun territorio si riesce a incidere e a essere più chiari nella definizione delle strutture, dei dipartimenti e delle attività che deve svolgere la Asl sul territorio”, cosi il Sindaco di Alghero sull’Atto aziendale (definitivo) prodotto dall’Asl Sassari che riguarda, come noto, anche i presidi sanitari di Alghero.

Per Conoci “c’è stato un dialogo costruttivo tra i sindaci del territorio e i vertici Asl che ha portato a un confronto importante, sono stati fatti dei passi avanti, ad esempio, con la separazione nella direzione dei presidi fra Alghero e Ozieri. C’è la conferma di strutture complesse come Medicina, Chirurgia generale, Anestesia, Urologia, Otorinolaringoiatria, Ginecologia, poi strutture semplici dipartimentali che garantiscono la presenza dei reparti nei nostri ospedali come Pediatria, Oncologia, Cardiologia e in più l’istituzione, per la prima volta ad Alghero, del reparto di Neurologia. Una novità molto importante per Alghero richiesta da me in sede di conferenza dei sindaci, ma anche dal nostro consiglio comunale”. In conclusione il sindaco algherese aggiunge che “l’atto aziendale è sempre migliorabile, ma anche che «l’ospedale Civile ne esce rafforzato, mentre abbiamo sempre da definire l’interazione tra l’ospedale Marino, gestito dalla Aou, e l’ospedale Civile, gestito dalla Asl”.