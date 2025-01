Sanità algherese, “Incontro proficuo in Regione”

ALGHERO – “Sul tema della Sanità occorre la massima responsabilità da parte di tutti, ed è per questo che oggi a Cagliari, insieme all’Assessora Maria Grazia Salaris e ai Consiglieri Massimiliano Fadda e Christian Mulas, ho rappresentato alla Commissione Sanità, presieduta dall’On. Carla Fundoni, le criticità del sistema sanitario cittadino”. Così i sindaco Cacciotto che, insieme a l’assessore Salaris, presidente Mulas e vice Fadda, sono stati auditi dalla commissione regionale sanità della presidente Fundoni incontrando anche il consigliere regionale Di Nolfo.

“Sono tre i punti principali manifestati durante l’audizione di stamattina: crediamo innanzitutto che sia indispensabile una visione d’insieme di area vasta sull’organizzazione dei servizi, in stretta sinergia con Sassari, per il bene dell’intero territorio del nord-ovest. In secondo luogo, ciò che abbiamo sottolineato, è la necessità di condividere un modello di governance che garantisca maggiori certezze in termini di risorse umane, di organizzazione del lavoro, di medicina del territorio e di logistica adeguata per gli ospedali, perché la priorità sono e resteranno sempre i servizi ai cittadini. La terza istanza riguarda infine la carenza di personale medico specialistico, il problema che più attanaglia la nostra città, in particolare di anestesisti, cardiologi e pediatri. Una mattinata proficua sotto tutti i punti di vista a cui daremo seguito con la massima attenzione attraverso ulteriori momenti di discussione sul territorio tra autorità regionali e sanitarie, Consiglio comunale, forze politiche e comitati”.