Basta violenze sui treni, incontri

CAGLIARI – La campagna unitaria di tutte le sigle sindacali dei trasporti, “La violenza non prende il treno”, si sposta domani nelle stazioni di Sassari e Oristano. Dalle 8.30 alle 15 i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, FAST, Or.S.Aconsegneranno ai viaggiatori un volantino/lettera aperta, nel quale si richiama il ruolo delpersonale ferroviario nel garantire viaggi in sicurezza e tranquillità, affrontando turni e condizioni di lavoro difficili, con dedizione e professionalità. Dall’inizio della campagna (ieri, 28 gennaio) e fino a martedì 4 febbraio il personale ferroviario indosserà, come segno di protesta, una spilla personalizzata con il logo “LA VIOLENZA NON PRENDE IL TRENO”