Sanità algherese, farmacie e strutture: basta rinvii, urgono azioni concrete

ALGHERO – “Apprendo con perplessità che dopo il mio intervento sulla farmacia territoriale è intervenuto l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu. Dalle dichiarazioni dell’esponente della Giunta Solinas vengono fuori prossime azioni che saranno messe in campo per evitare che capitino gradi disservizi come quelli accaduti in questi giorni all’Ospedale Marino di Alghero. L’assessore Regionale afferma della chiusura di un bando con l’assunzione di venti farmacisti, per andare incontro alle carenze e disservizi che oggi stanno vivendo i moltissimi pazienti del territorio. Più personale e più farmaci, ma soprattutto si dia la possibilità alle farmacie private di distribuire i farmaci e presidi medici, il resto sono chiacchiere, venti assunzioni di farmacisti per tutta la Sardegna è una presa giro, basta con annunci, comunicati e passerelle, oggi abbiamo bisogno di risposte concrete con azioni. Per questo, come ho sempre fatto, ancora di più da Presidente della Commissione Sanità, vigilerò che quanto annunciato venga, a breve realizzato, nel frattempo, per esercitare quanto di mia competenza rispetto e di tutela verso i numerosi pazienti che stanno vivendo il dramma di una sanità par-time, la prossima settimana convocherà una commissione urgente su questo tema e in generale sugli ospedali locali. Alghero attende da troppi anni azioni concrete, è arrivato il momento di metterle in campo, senza ulteriori rinvii.” Carpe diem,quam minimum credula postero” assessore Mario Nieddu.



Christian Mulas

Presidente della commissione consiliare sanità