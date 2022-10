Farmacie territoriali, risposte concrete dalla Giunta Solinas

ALGHERO – “I disagi riguardanti le farmacie territoriali, in particolare quella dell’Ospedale Marino di Alghero, derivano dal pensionamento di personale, un problema che riguarda tutta la sanità. Però oltre a denunciare i disagi occorre individuare le soluzioni. Intanto, come dichiarato dall’assessore Nieddu, è stato chiuso un bando per l’assunzione di nuovi farmacisti. L’altra soluzione, più importante, riguarda il decentramento dell’attività di distribuzione dei farmaci. La Regione sta lavorando anche su questo fronte, come confermato dallo stesso assessore ma anche da Federfarma. A partire da novembre, ad esempio, i dispositivi medici per i diabetici potranno essere ritirati nelle farmacie. Quindi non costringiamo i cittadini, anche del territorio, di recarsi negli ospedali. Ma si sta valutando anche di incrementare ulteriormente il numero di farmaci e dispositivi che potranno essere ritirati nelle farmacie convenzionate.

Dobbiamo arrivare nella maniera più capillare in tutti i centri della Sardegna. E’ la sanità che deve avvicinarsi ai cittadini e non viceversa. Per quanto riguarda la farmacia territoriale del Marino di Alghero, nel frattempo si stanno cercando delle soluzioni provvisorie e immediate in modo tale da aumentare il personale e garantire così l’apertura di questo importante servizio. La Giunta Solinas sta mettendo in campo azioni concrete per dare a tutti le risposte che servono e che i sardi si aspettano”.

Michele Pais presidente del Consiglio Regioaale