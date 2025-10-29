“Sanità algherese, altro che rilancio: ecco tutte le gravi criticità”

ALGHERO – “Si è tenuto un Consiglio Comunale aperto con la gradita presenza dei

comitati e dei vertici della ASL e AOU , che ringraziamo. Questa partecipazione

è servita per chiarire i passi già compiuti dai suddetti manager che hanno anche

fornito le linee programmatiche che intendono seguire per il miglioramento dei

servizi sanitari nel nostro territorio.

Nel corso del mio intervento ho ribadito, per l’ennesima volta, le criticità ormai

endemiche del nostro territorio e mi sono soffermato, in particolare, sugli

Ospedali di Alghero che, pur lavorando in palese emergenza, offrono un servizio

importante per la collettività, grazie alla abnegazione degli operatori sanitari.

– il Pronto soccorso dell’Ospedale Civile che registra 25.000 accessi l’anno,

verrà ampliato con una nuova struttura di 430 mq. ma funzionerà soltanto

se arriverà il personale medico ed infermieristico a supporto, altrimenti

diventerà l’ennesima struttura inutilizzata;

– La riapertura h24 della Cardiologia, oggi a mezzo servizio, è un servizio

fondamentale per un Ospedale che si rispetti;

– Anche la Pediatria è ancora h12 dal lunedì al sabato ma per fortuna

qualcosa si muove, perché sono arrivati alcuni pediatri .

– Con grande dispiacere devo ammettere che il Punto Nascita, ormai chiuso

da 2 anni, non riaprirà perché ad oggi non ci sono le condizioni per

ripristinarlo a causa della mancanza di pediatri e neonatologi. Forse in

futuro la politica regionale capirà che alcuni centri importanti come

Alghero dovrebbero e potrebbero operare in deroga, come avviene in molte

altre Regioni, considerando il basso indice di natalità della Sardegna che ha

raggiunto un calo delle nascite del 10% negli ultimi 18 mesi, Nel frattempo

si potrebbero attivare servizi fondamentali come lo STEN (servizio di

trasporto emergenza neonatale).

– infine, ho ribadito che, per quanto riguarda l’Ospedale Marino, non siamo

interessati alla diatriba sulla sua gestione ma vogliamo garanzie di

continuità del servizio, che non deve essere vanificato”.

Massimiliano Fadda, consigliere comunale Prima Alghero