Sagra della Fragola a Sa Segada, fervono i preparativi

ALGHERO – Fervono i preparativi per l’ottava edizione della Sagra della Fragola a Sa Segada!

Anche quest’anno, infatti, la macchina organizzativa del Comitato di Borgata Sa Segada – Tanca Farrà si è messa in moto per poter organizzare la rinomata e tanto attesa festa.

Quest’anno, dal Comitato, fanno sapere che la Sagra si veste di un volto nuovo, a cominciare dalla durata, che comprenderà due giorni: la Sagra avrà inizio alle ore 12 di sabato 4 maggio e terminerà la notte di domenica 5 maggio. All’interno delle due giornate un ricco programma, in fase di definizione, che regalerà momenti di sport, culturali e di intrattenimento. Previste per le due giornate una mostra di attrezzi agricoli storici, una di animali della fattoria, una mostra fotografica con foto d’epoca e una di quadri degli artisti algheresi Mario Mulas e Cici Peis. Saranno inoltre presenti le 500 d’epoca grazie al “Fiat 500 club coordinamento di Alghero”, giochi e intrattenimento per bambini. Sarà possibile per i bambini il battesimo della sella, grazie alla disponibilità dell’associazione T.E.S.A e del maneggio “il Grifone”. Per il sabato pomeriggio, giornata intitolata “Aspettando la sagra”, sono previste la sfiziosa sfilata dei bambini, esibizioni sportive, un raduno automobilistico in collaborazione con il gruppo del Friday Car Meet e una serata di musica dal vivo che concluderà la giornata.

La domenica, dopo la Santa Messa, si inaugurerà la sagra, alla presenza di importanti autorità locali e regionali nonche delle autorità religiose. A seguire si svolgeranno un Convegno su “futuro delle fragole della nurra”, attività sportive, giochi e intrattenimento per i bambini.

Nel tardo pomeriggio la “dolce” sorpresa a cura del Comitato, un’esibizione di ballo e l’intrattenimento musicale a conclusione di questa Sagra ricca di tanti momenti di svago e socialità.

Entrambi i giorni sarà possibile mangiare in loco.