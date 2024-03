Rugby, l’Amatori Rugby Alghero trionfa a Parma: seconda vittoria consecutiva

ALGHERO – In una splendida giornata di sole al Campo Banchini di Parma, l’Amatori Rugby Alghero ha vinto davanti a circa 150 spettatori con una prestazione di carattere e determinazione, sconfiggendo i padroni di casa del Rugby Parma FC 1931 con il punteggio di 35-31. La partita ha visto gli algheresi portarsi a casa 5 punti preziosi per la classifica, lasciando al Parma 2 punti.

Fin dai primi minuti, l’Amatori Rugby Alghero ha imposto il proprio ritmo di gioco. Fausto Delli Carpini ha aperto le danze al 4′ con un calcio piazzato, seguito dalla meta di Giovanni Marchetto trasformata da Delli Carpini stesso al 9′. Delli Carpini ha poi incrementato il vantaggio al 20′ con un altro calcio piazzato. Il Parma ha risposto con una meta di Andreoli trasformata da Gennari, ma l’Amatori ha mantenuto il controllo del match con le mete di Michele Canulli e, nonostante una meta di Borsi per il Parma, ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 23-12.

Il secondo tempo ha visto un tentativo di rimonta da parte del Parma con la meta di Marani, ma la compagine catalana ha tenuto testa con le mete di Gabriel Calabrò e Jader Chalonec Santana, quest’ultima trasformata da Delli Carpini, portando il punteggio a 35-19. Il Parma non ha mollato, segnando due ulteriori mete tramite Maggiore e Piccioli, ma non è bastato per ribaltare il risultato.

L’Amatori Rugby Alghero, guidata dall’allenatore Anversa, ha dimostrato ancora una volta il suo valore e la sua crescente forma in questa seconda parte della stagione dopo la vittoria di domenica scorsa in casa contro l’Union Milano. La squadra si prepara ora a una pausa di due turni, prima di tornare in campo il 14 aprile contro la vice capolista Biella, in un match che promette scintille e che potrebbe rivelarsi decisivo per le aspirazioni di entrambe le formazioni.