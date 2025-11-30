Rinascita del Forte della Maddalena, obiettivo ampliare il restauro: Cacciotto |video

ALGHERO – I lavori di restauro del Forte della Maddalena hanno restituito una parte della fortificazione in uno stato di rinnovato splendore. Il cantiere appena ultimato dopo le opere di consolidamento e messa in sicurezza delle storiche mura perimetrali, la ridefinizione delle pavimentazioni e l’illuminazione sta per essere restituito alla collettività. Si tratta di un appalto che ha messo in campo 1,5 milioni di euro da fondi del PNNR, con i lavori iniziati nel giugno 2024 su un progetto del 2023. Le opere si sono concentrate nella parte di Bastione dove risultavano più evidenti criticità sulle murature. L’area completamente rinnovata verrà completata entro la prima decade di dicembre con l’installazione di panchine e di cestini portarifiuti.

“Nel frattempo – commenta il Sindaco Raimondo Cacciotto – stiamo lavorando per reperire i finanziamenti dalla Regione per il restauro della restante parte del Forte. Intanto riapriamo alla città un luogo speciale che può essere utilizzato per piccoli eventi culturali e di spettacolo, esposizioni, restituendo al forte quelle attitudini che ha mostrato efficacemente in passato.” L’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Marinaro ha già candidato l’ultimazione del Forte alle diverse opportunità dei finanziamenti regionali, tra le quali quelle offerte dalla Legge di stabilità n. 30/49 del 05.06.2025 “Disposizioni in materia di lavori pubblici e sistema idrico, indirizzi per la concessione dei finanziamenti”.

LE PAROLE DEL SINDACO CACCIOTTO