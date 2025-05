“Rifiuti, isole itineranti: gravi disservizi, assemblea e commissione urgenti”

ALGHERO – “Il sindacato FIADEL, attraverso la voce del segretario territoriale Delrio Stefano, ritiene sia necessario programmare nel brevissimo termine un incontro con il Sindaco Raimondo Cacciotto, l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva e il Presidente della Commissione Ambiente Cristian Mulas, per poter affrontare con estrema urgenza (tra le tante) la problematica dei gravi disservizi alle isole itineranti che stanno affrontando i cittadini Algheresi in questi giorni”.

“Alle difficoltà legate ai disservizi nei ritiri e nella gestione delle isole itineranti, che stanno creando seri problemi ai cittadini, si sommano una serie di problematiche che si trascinano da tempo e che hanno portato il tutto ad una fase di forte malessere tra gli operai”.

Si è pertanto deciso di indire un’assemblea sindacale straordinaria il giorno Giovedì 22 Maggio che avrà come ordine del giorno i seguenti punti: Carichi di lavoro, Mezzi obsoleti, Previambiente, Problema sicurezza e salute Ecocentro Galboneddu e Varie ed eventuali

“Tali temi saranno affrontati con la partecipazione degli RSU FIADEL, la presenza del RLSSA di cantiere e il segretario territoriale FIADEL Delrio Stefano. Non si escludono ipotesi di proclamazione di sciopero in caso non venga trovata una linea d’intesa tra le parti o non vengano proposte ipotesi di soluzione delle problematiche che da troppo tempo affossano la qualità del servizio”.