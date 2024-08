“Rete Metropolitana, la Giunta rivendichi i 150milioni”

ALGHERO – La nuova Giunta della Rete Metropolitana di Sassari intervenga presso la Todde per ottenere la perequazione finanziaria prevista dalla legge-. Così il Consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde commenta l’insediamento della nuova Giunta della Rete Metropolitana di Sassari, alla quale augura buon lavoro. Secondo l’esponente si ripropone prepotentemente il tema della perequazione delle risorse fin qui concesse alla Città metropolitana di Cagliari e negate alla Rete sassarese. Tema, peraltro, mai affrontato con decisione dalla precedente Giunta. “Crediamo indispensabile che urgentemente la nuova Giunta solleciti la Presidente Todde affinché dica ai sardi del nord ovest dell’isola come intende esercitare le sue attribuzioni -interroga Tedde- e applicare la cosiddetta norma di perequazione, che di fatto attribuisce alla odierna Rete metropolitana di Sassari oltre 150 milioni di euro”.

L’ex sindaco algherese sottolinea che “si tratta della mancata e colpevole attuazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 5, che assegna alla Rete Metropolitana di Sassari le medesime risorse assegnate alla Città Metropolitana di Cagliari. Una norma riequilibratrice di importanza strategica. Si pensi che solo in riferimento al ciclo della programmazione 2014-2020 la Città Metropolitana di Cagliari ha beneficiato di circa 300 milioni di euro, con finanziamenti regionali, FSC nazionali ed europei, FESR e Pon Metro. Mentre la Rete metropolitana del Nord Sardegna s’è vista assegnare solo circa 75 milioni di euro.” Tedde sottolinea che la norma citata costituisce un provvedimento importante in chiave riequilibratrice fra le due aree metropolitane regionali, che – sottolinea il forzista – “deve essere attuato al fine di consentire al territorio sassarese di non restare ai margini dello sviluppo.” L’esponente azzurro si dichiara convinto che la nuova Giunta della Rete debba chiedere con determinazione ciò che spetta ai sardi del nord ovest. Convocando sotto il Palazzo del Consiglio Regionale i Consigli comunali nell’ipotesi in cui la Giunta regionale dovesse continuare a fare orecchie da mercante. “Noi di Forza Italia, seppur da versanti politici differenti, saremo al loro fianco con convinzione per rivendicare ciò che spetta alla Rete Metropolitana e ai suoi cittadini -chiude Tedde-.”