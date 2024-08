Pulizia spiagge e impianto a San Marco, attività avviate da Montis: “Bene la continuità”

ALGHERO – “In questi giorni si stanno portando avanti dei lavori di rimozione e invio a trattamento della posidonia, affidati e avviati nel mese di maggio, per circa 350.000. Un lavoro che va avanti in continuità amministrativa, grazie all’impegno della Giunta Conoci e dell’ex Assessore Montis, che insieme alla struttura tecnica del Comune, ha programmato, negli ultimi 5 anni, tantissime risorse sulla materia anche grazie ai rimborsi ottenuti dalla Regione e per cui sarà necessario intervenire ancora nel prossimo futuro con nuove risorse a completamento della strada tracciata. Ci auguriamo presso l’impianto in fase di realizzazione.

«Un risultato importante sottolineano dal gruppo noi riformiamo alghero che dimostra che le amministrazioni che si succedono, se seguono i percorsi virtuosi iniziati da chi li ha preceduti, possono raggiungere risultati immediati ed essere incisivi nell’azione politico-amministrativa della città.

Nel frattempo proseguono anche i lavori di realizzazione dell impianto di trattamento nell area industriale di San Marco un risultato storico nato nel 2020 grazie ad un accordo di Programma con Provincia e Consorzio Industriale e portato ad avvio in pochissimo tempo dopo aver reperito ingenti risorse.

Anche questo, rimarcano dal gruppo. NOI RIFORMIAMO ALGHERO, da curare come enorme lascito in continuità amministrativa, che risolverà definitivamente un problema trentennale per la città di Alghero. Bene quindi il lavoro portato avanti sin da subito dalla nuova amministrazione (di cui facciamo orgogliosamente e in maniera determinante parte), che va avanti senza interruzioni verso i progetti virtuosi”