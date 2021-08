Rendiconto e Bilancio in Consiglio

ALGHERO – Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione, presso i locali della Sala riunioni del Quarter il giorno giovedì 12 agosto 2021, alle ore 17.00 per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno.

Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 – approvazione; Bilancio di previsione finanziario 2021/2023: Assestamento generale di bilancio e salvaguardia equilibri per l’esercizio 2021 (art. 175, co. 8, e art. 193 D.Lgs 267/2000); Ratifica delibera G.C. n. 173 del 30.06.2021 di variazione n. 4/2021 al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 artt. 42, C. 4, del D.Lgs 267/2000;

La sala è predisposta per garantire la presenza di un numero massimo di 40 persone, secondo le vigenti norme sanitarie.

La partecipazione del pubblico sarà garantita mediante collegamento in diretta sul canale YouTube del Comune di Alghero