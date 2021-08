Mattarella in giro per Alghero: non poteva esserci scelta migliore

ALGHERO – Grande accoglienza ad Alghero per il presidente della Repubblica. Sergio Matterella, come anticipato negli scorsi giorni, ha scelto la città catalana d’Italia per trascorrere qualche giorno di vacanza. In particolare il Capo dello Stato ha alloggiato nella “Villa dell’Aeronautica” che insiste nel golfo di Porto Conte in piena area Parco. “Non poteva esserci scelta migliore”, ha detto Mattarella. Un commento che palesa una chiara sottolineatura alla bellezza della Riviera del Corallo e suo territorio.

Nella foto il Presidente nella Cattedrale di Alghero in pieno centro storico