Regionali e non solo, “In prima linea per la rinascita di Alghero”: intervista con Marinaro |video

ALGHERO – Anche grazie al suo ottimo risultato i Riformatori Sardi si sono assetati al secondo posto tra i partiti a livello regionale, dopo il Pd, e locale, dopo Forza Italia. Francesco Marinaro, noto avvocato, già candidato a sindaco, ha ottenuto quasi 2450 preferenze. Purtroppo, anche in questo caso, grazie all’exploit dell’assessore uscente, coordinatore regionale del partito ed ex-sindaco di Bonorva, Aldo Salaris, non è stato possibile, con la vittoria di Alessandra Todde, accedere al Consiglio Regionale, coi Riformatori che hanno eletto solo lo stesso Salaris.

Nonostante questo, Marinaro, così come altri esponenti e partiti, con lo sguardo verso le Comunali e soprattutto con la voglia, già più volte palesata negli anni, di far rinascere la sua Alghero, vuole essere presente in prima linea proprio per contribuire al bene del proprio territorio. A prescindere dalla parte vincente, si potrebbe arrivare a dire, l’impegno non mancherà. Ad oggi è ancora tutto in divenire e, alla luce anche di tanti accadimenti, isolani e cittadini, non sono chiari i confini delle varie coalizioni e di conseguenze le rispettive candidature. Anche se, per la verità, qualcosa si sta iniziando a muovere. Nel frattempo, anche per comprendere meglio questo periodo fondamentale per la Riviera del Corallo e i suoi abitanti, continua la serie di interviste, in questo caso, proprio con Francesco Marinaro.

L’INTERVISTA CON FRANCESCO MARINARO

https://www.youtube.com/watch?v=FpV9f3TpPa4