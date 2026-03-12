Referendum, campagna per il “SI”: ecco il calendario dei gazebo

SASSARI – Proseguono le iniziative di Fratelli d’Italia a sostegno del referendum sulla giustizia. Nei prossimi giorni sono in programma diversi appuntamenti sul territorio con gazebo informativi dedicati ad approfondire i contenuti della proposta referendaria e a confrontarsi con i cittadini.

Il primo appuntamento è previsto per questa mattina (12 marzo), ad Alghero, dove dalle ore 9 è allestito un gazebo informativo in largo Guillot (Sant’Agostino).

Domani (13 marzo) sono in programma tre iniziative: alle ore 10 il gazebo informativo al Mercato civico di Ozieri; alle ore 18 l’incontro presso il Centro sociale Don Quirico Usai, in via Pietro Salis, a Ploaghe; e alle ore 19 al Centro sociale Ciriaco Carru di Chiaramonti.

Sabato 14 marzo gazebo a Sassari, alle ore 10, all’Emiciclo Garibaldi; e incontro a Ozieri, dalle ore 18, presso la sala Finasser, in via Falcone.

Con questi appuntamenti Fratelli d’Italia rinnova il proprio impegno sul territorio per promuovere una riforma della giustizia più equa, efficiente e vicina ai cittadini. L’obiettivo è coinvolgere il maggior numero possibile di persone nel dibattito pubblico e rafforzare una mobilitazione civica che metta al centro il diritto dei cittadini ad avere una giustizia più equa, efficace, trasparente e realmente al servizio della Nazione e degli italiani.