Referendum, “Alghero dice SÌ”: forte partecipazione

ALGHERO – Si è svolto giovedì 26 febbraio, presso la sede del Polisoccorso di Alghero in via Liguria, il primo incontro pubblico organizzato dal Comitato Sì Riforma in collaborazione con il Comitato Sì Separa, dedicato alle ragioni del SÌ al referendum sulla riforma della giustizia.

Nel corso della serata sono stati approfonditi i contenuti della riforma – dalla separazione delle carriere alla riorganizzazione dell’autogoverno della magistratura – con l’obiettivo di offrire ai cittadini un confronto serio e documentato, lontano da slogan e mistificazioni.

Sono intervenuti Alessandro Cocco, Federico Onnis Cugia, Antonello Peru e Michele Pais, moderati da Alessio Auriemma, in un confronto partecipato e attento, che, attraverso le tante domande e testimonianze dei presenti, ha confermato l’interesse della città verso un tema che riguarda direttamente la qualità della giustizia e la credibilità delle istituzioni.

Il Comitato proseguirà ora le proprie attività sul territorio: sabato 28 sarà allestito il primo gazebo informativo in piazza, per incontrare i cittadini, distribuire materiale e rispondere alle domande sulla riforma.

Un percorso di confronto pubblico che continuerà nelle prossime settimane, con ulteriori appuntamenti aperti alla città.