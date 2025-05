Raimondo Cacciotto nel Direttivo di Europa Verde di Bonelli. E il Progetto Civico?

ALGHERO – La politica locale, da alcuni anni, in particolare nella sua sintesi amministrativa è spesso avvolta da una cortina fumogena dove non è facile scorgere i contorni. E’ già successo, e ancora accade, di rappresentanze governative che non hanno supporto nello schema elettivo e altre particolarità che rendono spesso inedita l’espressione dell’arte di governare all’ombra della Torre di Sulis.

Per questo, quando vengono sgombrate eventuali nubi e si fa chiarezza è sicuramente un fatto positivo. In particolare per quando riguarda la massima rappresentanza cittadina ovvero il sindaco. E’ di questi giorni, infatti, la notizia che vede Raimondo Cacciotto entrare a far parte del Direttivo Regionale di Europa Verde la forza politica di sinistra guidata a livello nazionale da uno dei più acerrimi oppositori del Governo Meloni Angelo Bonelli che, insieme a Nicola Fratoianni, compone nelle varie assise, Parlamento su tutte, il progetto politico “Alleanza Verdi Sinistra”.

Oltre a Cacciotto, anche Alessandra Casu, entra nell’Esecutivo Isolano. A loro si aggiunge anche la consigliera comunale Beatrice Podda nominata nel consiglio federale per l’area provinciale di Sassari. Passaggi in ruoli importanti che pongono alcune domande a partire da quello che ne sarà di Futuro Comune, lista civica con cui è stato eletto il sindaco e pure l’esponente Podda che, insieme a Marco Colledenchise, compongono il gruppo di Futuro Comune, che ha espresso come assessora Ornella Piras. A questo punto, bisognerebbe comprendere se l’esponente di Giunta fa capo a Europa Verde o Futuro Comune. A meno che, ed è probabile che a breve giunga la notizia, la lista civica “si sciolga” per entrare in toto nel partito di Bonelli. Altra particolarità è quella che vede Europa Verde già presente nel simbolo di Avs, ovvero Allenza Verdi Sinistra, anche nell’attuale Consiglio Comunale di Alghero.

Una cosa appare certa se, come da sua definizione pre-elettorale, il progetto politico che è giunto alla vittoria quasi un anno fa era proponibile come “civico”, ora lo è sempre meno e certamente non lo è più nella sua massima guida che, con questa scelta, vista la collocazione di Europa Verde, svolta sicuramente a sinistra. Niente di trascendentale, anzi, la chiarezza, in un panorama spesso troppo plumbeo, fa sempre bene alla politica.

Nella foto Raimondo Cacciotto e Beatrice Podda entrambi esponenti di Europa Verde