Pullman parcheggiato occupa mezza carreggiata, proteste

ALGHERO – Un pullman di grandi dimensioni in piena cura che occupa mezza carreggiata. Una segnalazione, tramite foto, che non riguarda una zona periferica, ma il lungomare di Alghero. Episodio accaduto nelle ore serali e questo perché, secondo chi commenta sui social, “sappiamo che i parcheggi non sono sufficienti, ma dopo le 21/22 ad Alghero non ci sono i controlli necessari”. Un problema, anche questo, che si trascina da anni e riguarda l’aumento del personale dedicato pure belle ore serali e notturne. Come avviene in quasi tutte le località turistiche. D’altra parte, alla fine, tanto, oramai, si tratta di neanche due mesi, dopo di che il segmento serale / notturno praticamente è poco presente. Certo è che, anche in queste settimane calde sarebbe opportuno aumentare i controlli. Situazione che grazie all’innesto delle nuove unità nella Polizia Municipale, come deciso dall’Amministrazione Conoci, dovrebbe divenire meno critica.