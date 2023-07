Agro settimane senz’acqua, “dobbiamo occupare Porta Terra?”

ALGHERO – “Altro giorno altra passione tre giorni senz’acqua a santa Maria la

palma , venti giorni e piu senz’acqua nella zona di monte agnese quasi

un mese senz’acqua nella zona di rudas, nessuna riparazione in corso ,

nessuna autobotte, centinaia di segnalazioni senza risposta e

l’amministrazione sta in silenzio , l’esasperazione e il nervosismo alle

stelle si rischia la rivolta popolare e l’occupazione del comune non si

può andare avanti così e le temperature stanno raggiungiungendo record

mai visti”

Mimmo Pirisi, capogruppo Pd