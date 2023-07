È tutto pronto per Rock ‘n’ Beer a Valledoria

VALLEDORIA – Tutto pronto per un’altra edizione, la nona del Rock n’ Beer, che si preannuncia ricca e coinvolgente come e più degli anni scorsi. Da venerdì 4 a domenica 6 agosto prossimi. La manifestazione è stata presentata questa mattina dagli organizzatori insieme all’assessore al turismo del Comune di Valledoria, Marco Mazzei e al componente di giunta camerale, Paolo Murenu.

Dopo il RnB 2022, l’evento del ritorno, quest’anno gli organizzatori si sono posti l’obiettivo di creare un evento ancora più ricco e coinvolgente.

Il RnB 2023 porterà sul suo palco lungo 50 metri 15 band insieme alle oltre 40mila persone che hanno vissuto l’evento nell’ultima edizione.

Il RnB si svolgerà nella sua location di sempre a Valledoria: una pianura immersa nel verde di circa 11.500 metri quadri, situata immediatamente fuori dal centro abitato nella breve strada che collega il paese alla sua spiaggia principale di San Pietro. La posizione è strategica e centrale, oltre ad essere facilmente raggiungibile.

“E’ un momento importante nell’estate di Valledoria – sottolinea l’assessore Mazzei- per tre giorni infatti, il nostro centro sarà letteralmente invaso da turisti e appassionati di musica provenienti da tutta la Sardegna e non solo. Siamo convinti che per l’ennesima volta il Rock and beer si rivelerà un successo.”

L’evento apre le porte alle 18 per tutta la durata dell’evento e oltre alla musica valorizzerà i prodotti locali con numerosi stand dove si potranno degustare le specialità del territorio, il tutto accompagnato dalle esibizioni degli artisti di strada e numerosi intrattenimenti dedicati ai bambini.

“La nostra Camera di Commercio continua in questa estate caldissima a sostenere eventi di grande spessore e dedicati ad un pubblico eterogeneo – evidenzia Paolo Murenu- e questo fa la forza di Salude &Trigu: abbracciare tutto il nord Sardegna affiancando tutti i territori e valorizzando ciò che sono in grado di esprimere.”

La manifestazione, organizzata dalla AEBV è sostenuta dal programma della Camera di Commercio di Sassari Salude&Trigu, dalla Regione Sardegna e dall’Amministrazione comunale di Valledoria.

Questo il programma del Rock n’ Beer 2023

Venerdì 4 Agosto Ore 18:00: Apertura stands prodotti etno-gastronomici-artigianali della Sardegna. Ore 18:00: Radiolina con i migliori Dj della Sardegna. Ore 19.00: Artisti da strada e attrazioni per i bambini. Ore 20:00: I Nuovi Contadini rock band di Valledoria. Ore 21.30: Cockney Rejects (rock band punk-rock di Londra). Ore 23.00: Viboras (rock band punk-rock italiana). Ore 00.30: Paddy and the Rats (rock band celtic punk ungherese). Ore 02.00: Rénovations (rock band proveniente da Edimburgo). Ore 03:10: Radiolina con i migliori Dj della Sardegna.

Sabato 5 Agosto: Ore 18:00: Apertura stands prodotti etno-gastronomici-artigianali della Sardegna. Ore 18:00: Radiolina con i migliori Dj della Sardegna. Ore 19.00: Artisti da strada e attrazioni per i bambini. Ore 20:00: Strange Caravan rock band proveniente da Valledoria. Ore 21.30: Eternal Idol (rock band heavy metal italiana). Ore 23.00: Uli Jon Rothe (ex chitarrista Scorpions), rock band hard rock. Ore 00.30: Ronnie Romero (rock band heavy metal Cile-Stati Uniti). Ore 02.00: Michele Luppi’s Band (rock band proveniente dalla Lombardia). Ore 03:10: Radiolina con i migliori Dj della Sardegna.

Domenica 6 Agosto: Ore 18:00: Apertura stands prodotti etno-gastronomici-artigianali della Sardegna. Ore 18:00: Radiolina con i migliori Dj della Sardegna. Ore 19.00: Artisti da strada e attrazioni per i bambini. Ore 20:00: Rock Project Band rock band proveniente da Valledoria. Ore 21.30: The Legendary Kid Combo rock band folk punk italiana. Ore 23.00: The Loyal Cheaters rock band italo-tedesca. Ore 00.30: The Baboon Show rock band proveniente dalla Svezia. Ore 02.00: Bulgaro & Fresi rock band proveniente da Valledoria. Ore 03:00: Radiolina con i migliori Dj della Sardegna.