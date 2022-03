Pulizia spiagge, nuovo bando triennale: più investimenti

ALGHERO – Il nuovo appalto per la pulizia delle spiagge investe maggiori risorse – 825 mila euro per il triennio 2022-2024- per presentare i litorali algheresi in ordine e con più attenzione alla salvaguardia della preziosa frazione sabbiosa. La gara di valenza triennale con opzione di rinnovo triennale pubblicata dalla Centrale di Committenza del Comune di Alghero prevede una base annua di 275 mila euro, somma integrabile ulteriormente di 180 mila euro annui per servizi aggiuntivi. L’Assessorato all’Ambiente ha predisposto un nuovo capitolato frutto dell’esperienza maturata nell ultimo triennio e delle indicazioni pervenute anche dagli operatori balneari.

Oltre alla più consistente previsione della posidonia spiaggiata, le opere da svolgere sulle spiagge algheresi saranno incentrate anche sulla raccolta differenziata, sull’utilizzo di mezzi elettrici o che rispondano alle normative sulle emissioni minimo euro 5, sulla pulizia anche manuale dai rifiuti di tutti quei tratti di litorale che se pur non propriamente definiti spiaggia vengono storicamente frequentate dai bagnanti – Las Tronas – Calabona ( Ponte e Grotta di Costa ), Porto Conte ( Maristella). E inoltre, sistemi di salvaguardia della frazione sabbiosa trasportata dai fruitori all’esterno, posizionamento e manutenzione bagni/docce nelle aree di libera fruizione, posizionamento cartellonistica ambientale che spieghi la funzione della posidonia immersa e spiaggiata attraverso la sensibilizzazione sull’importanza della stessa e valorizzazione di tecniche e mezzi per il riutilizzo di piccoli quantitativi ed all’eventuale gestione degli accumuli importanti mediante il conferimento ad impianti di trattamento. “La natura offre scenari sempre diversi per questo abbiamo lavorato per avere un tipo di contratto flessibile che , partendo da una base solida, si sappia adeguare alle esigenze che di anno in anno possono presentarsi senza dover necessariamente affidare in via continuativa servizi di cui potremmo non aver bisogno” dichiara l’assessore all’Ambiente Andrea Montis.

Intanto in questi giorni gli uffici hanno trasmesso le comunicazioni preventive alla Regione per le operazioni di rimozione , mentre hanno già preso il via le fasi preliminari di preparazione dell’arenile con cui, anche a tutela dalle mareggiate che storicamente si battono sul litorale algherese nel periodo primaverile, le foglie di posidonia spiaggiata saranno spinte e accumulate a ridosso della battigia . Forniranno sicura protezione all’arenile, e le eventuali mareggiate faranno decantare la sabbia con un materiale già lavato e pronto ad esser rimosso.

L’avviso pubblico è reperibile sulla pagina istituzionale del Comune di Alghero https://appalti.comune.alghero.ss.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp .