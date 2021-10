ALGHERO – Carles Puigdemont è atterrato questa mattina ad Alghero. Intorno alle 9.00 ha varcato il passaggio per entrare nella hall dell’Aeroporto Riviera del Corallo. Nessun impedimento nel suo tragitto che lo ha visto partire da Bruxelles per giungere oggi in Sardegna. Domani, come noto, il pronunciamento della Corte d’Appello di Sassari sulla richiesta di estradizione della Spagna

Nella foto l’arrivo all’aeroporto di Puigdemont