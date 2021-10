Puigdemont arriva ad Alghero, preparativi udienza

ALGHERO – Carles Puigdemont, ex presidente della Generalitat di Catalogna arriva oggi ad Alghero. L’Eurodeputato, su cui pesa una richiesta di estradizione da parte dell’autorità giudiziaria spagnola, con anche un indicazione di “consegna immediata”, avanzata dal giudice spagnolo , lunedì 4 ottobre dovrà presenziare all’udienza alla Corte d’appello di Sassari. Il Tribunale dovrà stabilire se accogliere o respingere tale istanza. Puigdemont, che ha nel frattempo presentato un ricorso con procedura di urgenza per riottenere la sua immunità, attualmente sospesa, come eurodeputato, è atteso ad Alghero insieme al suo staff politico e legale per incontrarsi con l’avvocato sassarese Agostinangelo Marras.