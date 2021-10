Friends of the sea certifica l’Aquarium Rubrum |video

ALGHERO – Nei giorni scorsi, nella Torre di San Giacomo ad Alghero, l’organizzazione internazionale “Friend of the Sea” ha conferito all’Aquarium Rubrum il certificato di “Acquario sostenibile”. Un importante riconoscimento, destinato agli acquari italiani che si sono dimostrati capaci di sensibilizzare la popolazione sui temi della conservazione, della sostenibilità e della salvaguardia delle risorse acquatiche. “Friend of the Sea”, organizzazione di livello mondiale che porta avanti da anni una missione umanitaria di tutela ambientale, è stata fondata da Paolo Bray, già direttore del progetto internazionale Dolphin-Safe dell’Earth Island Institute. Il progetto Dolphin-Safe ha salvato milioni di delfini dalla morte nelle reti da pesca per tonni e ha dato il via al movimento sostenibile dedicato ai prodotti ittici.

Durante l’evento, inoltre, Davide Simula de La Corallina ha omaggiato il corallaro Agostino Cherchi, preziosissimo sostenitore dell’iniziativa, che ha sottolineato la valenza di queste azioni utili a far conoscere e tutelare gli habitat marini. Ad introdurre la serata un’apprezzata e originale sfilata di case di moda sarde, organizzata da Capoterra 2000 Academy: lungo le antiche mura della città hanno sfilato gli abiti delle stiliste Marita Balàz, Paola Sailis, Irene Piccinnu e Emma Ibba, con i gioielli di Vincenzo Vadilonga. L’acquario di Corallum Rubrum Vivo e l’esposizione museale ospitati nella Torre di San Giacomo sono curati da La Corallina, in stretta collaborazione con il Parco di Porto Conte e l’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana. Lo spazio museale è aperto tutti i giorni, tranne la domenica, dalle 9.00 alle 19.15.