“Porto Torres, il quartiere Satellite è città: rispetto, verità e soluzioni”

PORTO TORRES – “C’è una linea che la politica non deve mai superare: usare i quartieri come strumenti di propaganda. Negli ultimi giorni quella linea è stata oltrepassata, con dichiarazioni che non restituiscono la realtà ma costruiscono una narrazione utile esclusivamente a generare consenso. È un errore politico e, prima ancora, una mancanza di rispetto verso una comunità che merita di essere rappresentata con serietà e aderenza ai fatti.

Il quartiere Satellite è città.

Non è periferia, non è un’etichetta, non è un tema da campagna elettorale. È una parte integrante di Porto Torres, composta da famiglie, lavoratori, studenti, reti sociali consolidate e una quotidianità fatta di presenza, relazioni e senso di appartenenza. Ridurlo a una rappresentazione semplicistica di degrado significa ignorarne la complessità e colpire ingiustamente chi lo vive ogni giorno con dignità.

Le criticità esistono e non vengono negate. Tuttavia, è necessario distinguere tra chi le affronta con responsabilità e chi le utilizza come strumento comunicativo. La politica seria analizza i fenomeni, ascolta i territori e costruisce interventi; quella superficiale semplifica e costruisce narrazioni.

Su questo punto è necessario essere chiari:

a fronte di dichiarazioni forti e rappresentazioni generalizzanti, non è stata ancora presentata alcuna soluzione concreta.

Non emergono proposte operative, né una visione strutturata in materia di commercio, servizi o sviluppo urbano del quartiere. Questo rappresenta un limite evidente di un approccio che privilegia la comunicazione rispetto alla capacità di governo.

Entrando nel merito, è fondamentale chiarire il tema del commercio locale.

Le chiusure di attività non possono essere attribuite a una presunta condizione di degrado del quartiere. Si tratta, invece, di dinamiche economiche complesse e diffuse: incremento dei costi di gestione, mutamento dei modelli di consumo, pressione fiscale e presenza, nelle immediate vicinanze, di poli della media e grande distribuzione organizzata.

Nel raggio di poche centinaia di metri insistono infatti realtà strutturate come Conad ed Eurospin, oltre all’imminente apertura di un nuovo punto vendita. In un contesto di questo tipo, ipotizzare l’insediamento di nuove attività senza una preventiva analisi della sostenibilità economica rischia di essere non solo inefficace, ma fuorviante.

Parallelamente, è doveroso restituire un quadro reale degli interventi e delle condizioni del quartiere.

È in corso un piano di manutenzione straordinaria da parte di Area, finalizzato al miglioramento del patrimonio abitativo e al rafforzamento della qualità urbana. Gli immobili comunali fronte stadio sono stati completamente ristrutturati, contribuendo in maniera significativa al recupero e alla valorizzazione di un’area strategica.

Allo stesso tempo, il quartiere Satellite si inserisce in un contesto dotato di servizi e infrastrutture rilevanti: nelle immediate vicinanze sono presenti il liceo scientifico e sportivo, una farmacia, un rifornimento carburanti e una cittadella sportiva moderna e ampiamente frequentata. Tali elementi concorrono a definire un tessuto urbano attivo, funzionale e con prospettive concrete di sviluppo.

A questi si aggiunge un ulteriore intervento già programmato: la realizzazione di una nuova struttura sportiva nel cuore del quartiere, a pochi passi dall’ufficio postale, segno di una volontà chiara di investire in servizi e qualità della vita.

Questi sono dati oggettivi. Questa è la realtà amministrativa e territoriale.

Permane, tuttavia, un tema aperto che merita un approccio serio: la presenza di un’attività alimentare di prossimità.

Si tratta di una questione reale, che richiede strumenti adeguati, analisi di mercato e politiche mirate.

Chi ritiene di avere una soluzione concreta è chiamato a metterla sul tavolo, con proposte credibili, sostenibili e coerenti con il contesto esistente.

La responsabilità della politica è chiara: conoscere i territori prima di rappresentarli, rispettarli prima di giudicarli, costruire soluzioni prima di comunicare.

Un approccio autonomista si fonda esattamente su questo principio: partire dalle comunità, valorizzarne l’identità e promuovere uno sviluppo reale, non astratto.

Il quartiere Satellite non ha bisogno di essere raccontato come un problema.

Ha bisogno di essere riconosciuto per ciò che è: una parte integrante della città, con criticità da affrontare e potenzialità da sviluppare.

Il quartiere Satellite è città. E la città si governa con serietà, rispetto e soluzioni”.

Gruppo Consiliare

Porto Torres Avanti

Movimento Civico Autonomista