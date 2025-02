Piscine, Marinaro con Daga: “Struttura fatiscente, ripartiamo da zero, ma la vasca sarà aperta”

ALGHERO – In perfetta linea con il suo collega di Giunta Enrico Daga, delegato alle Infrastrutture Sportive, oggi, in Consiglio Comunale, Francesco Marinaro, assessore anche alle Opere Pubbliche, si è soffermato sul tema caldo delle “piscine comunali” sollevato da un servizio giornalistico di Algheronews.

“Per quanto riguarda le piscine – ha comunicato all’aula il Vice-sindaco – siamo davanti ad un rilevante problema che stiamo affrontando, stiamo acquisendo i dati, al fine di poter convocare a breve una commissione in situ con l’obiettivo di apprendere, da parte di tutti, la condizione in cui abbiamo trovato le strutture”.

E la condizione non è certo rosea, anzi, potrebbe anche dirsi che è piuttosto complicata, se non addirittura preoccupante. “La vasca esterna è in condizione fatiscenti, c’è un evidente pericolo di crollo, stesso pericolo di crollo riguarda le tribune, inoltre non funzionano gli impianti tecnologici”, ecco la pessima fotografia, richiesta nell’assemblea di oggi anche dal consigliere comunale Christian Mulas.

“Nostro obiettivo è quello di mettere in sicurezza l’intera struttura, e poi fare un intervento di riqualificazione complessivo che comprenda anche la parte al coperto, ciò al fine di mettere in funzione al più presto, almeno la vasca esterna per permettere un utilizzo almeno temporalmente definitivo seppur parziale, mentre – continua Marinaro – per il resto saremo più precisi nei prossimi giorni coi dati alla mano rispetto ad un opera che non è nient’altro che un incompiuta che ha attraversato troppe decadi, ma – chiude l’assessore – nonostante ci abbiano detto gli uffici che la progettualità a disposizione, riguardo la struttura coperta, sia totalmente non idonea e che dunque dobbiamo ripartire da zero, siamo fiduciosi e lavoreremo, al netto di sterili polemiche, per poter raggiungere quanto possibile, e questo grazie anche ai nostri tecnici”.

Nella foto il Consiglio Comunale di oggi