Calcio, Giandon non è più allenatore dell’Alghero

ALGHERO – L’Alghero e l’allenatore Gian Marco Giandon hanno deciso di interrompere consensualmente il rapporto di collaborazione con l’intento di dare una scossa alla squadra in vista del prosieguo della stagione.

La dirigenza giallorossa coglie l’occasione per ringraziare mister Giandon per la professionalità e per il lavoro svolto in queste due stagioni, con l’importante traguardo dell’Eccellenza raggiunto lo scorso anno con una strepitosa cavalcata. Ma soprattutto la dirigenza intende ringraziare l’uomo Giandon che con umiltà, dedizione e sacrificio ha condotto la squadra sinora.