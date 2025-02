Giunta Todde, riforma sanitaria entro febbraio in Aula: Marino di Alghero all’Asl, ufficiale

ALGHERO – Riforma sanitaria al capolinea. Un comparto che non riesce a trovare pace. Nella speranza che tali nuove direttive possano dare un contribuito fattivo e migliorativo al settore, come detto, arriva da Cagliari la conferma che la maggioranza di Centrosinistra, in particolare la commissione sanità con la presidente Carla Fundonii, intendono accorciare i tempi e, dopo aver sentito nella giornata di domani i direttori generali dell’Asl, chiuderanno “la partita” con la “riforma” che sarà pronta per approdare in primi di marzo in Consiglio Regionale. La notizia più importante per Alghero è che, come largamente anticipato e dibattuto, con posizioni nettamente contrarie tra gli schieramenti e all’interno degli stessi, l’ospedale Marino ritornerà all’Azienda Sanitaria di Sassari lasciando definitivamente l’attuale gestione in capo All’Azienda Universitaria.