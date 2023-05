Piano delle Opere Pubbliche in Commissione: stato dell’arte e nuovi progetti

ALGHERO – Si è tenuta lunedì mattina la Commissione Consiliare dei Lavori Pubblici presieduta dalla consigliera Monica Pulina. All’ordine dei lavori il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 ed Elenco annuale 2023, alla presenza dell’assessore alle Opere pubbliche Antonello Peru che ha illustrato gli importanti investimenti programmati sul territorio. Un documento propedeutico all’approvazione del prossimo Bilancio di Previsione. “E’ stato individuato – afferma la presidente Pulina – un ordine di priorità degli interventi, tenendo conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato”. I lavori riguardano l’efficientamento energetico per il potenziamento dell’impianto fotovoltaico della piscina comunale, i lavori dell’area Don Bosco, per la realizzazione del parcheggio e quelli per la riqualificazione urbana dell’area, i lavori di efficientamento energetico per l’impianto fotovoltaico degli uffici di S.Anna, quelli della messa in sicurezza e efficientamento energetico del Palazzo Civico di via Columbano, la riqualificazione dell’ex Caserma dei carabinieri e il nuovo Centro Residenziale Anziani, entrambi in corso di progettazione.

Ed ancora il progetto pilota finalizzato al riuso turistico e al marketing della borgata di Fertilia, la realizzazione geodetica della Scuola Primaria via xx settembre, il Palazzetto dello sport a Maria Pia, la riqualificazione e rifunzionalizzazione del Palacongressi, quelli di riqualificazione e rigenerazione con messa in sicurezza ed efficientamento energetico del campo sportivo di calcio del Carmine, la ristrutturazione e recupero del mercato civico. Per la prima annualità è prevista una somma pari a 22 milioni di euro, per la seconda annualità 70 milioni, mentre per la terza annualità risultano in bilancio 5 milioni di euro, per un totale complessivo pari a 97 milioni. L’amministrazione, nonostante il periodo pandemico con tutto ciò che ha comportato, primo fra tutti l’aumento incontrollato dei prezzi delle materie prime, che ha messo in ginocchio le imprese ed ha fatto lievitare a dismisura la consegna dei lavori, cerca di mantenere l’impegno preso con la città, con la consapevolezza che tanto si deve ancora fare